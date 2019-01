Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bestimmt der Vorname den Karriereweg? Das nicht, aber es es gibt bestimmte Häufungen © Igor_Filonenko - stock.adobe.com

Welche Vornamen tragen eigentlich Österreichs Top-Manager in den Chefetagen der größten heimischen Unternehmen? Und gibt es Häufungen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine aktuelle Untersuchung der Wirtschaftsauskunftei Bisnode D&B Austria für das Jahr 2018.

Auch "Christian" am Schalthebel

Die drei häufigsten Vornamen in den Chefetagen der 10.000 umsatzstärksten, größten und mit einwandfreier Bonität ausgestatteten Unternehmen Österreichs 2018 waren Thomas, Michael und Peter. Auf den Plätzen 4 bis 10 der häufigsten Vornamen von Vorständen, Geschäftsführern und Gesellschaftern bei den 10.000 erfolgreichsten Unternehmen Österreichs finden sich - und zwar in dieser Reihenfolge - Christian, Wolfgang, Andreas, Franz, Martin, Johann und Josef. "Wurde ein Bursche in den 60er, 70er oder 80er Jahren also auf die Vornamen Thomas, Michael oder Peter getauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er heute an den Schalthebeln der Macht sitzt, als wenn er damals von den Eltern Kurt, Manfred oder Fritz genannt worden wäre", erklärt Alexandra Vetrovsky-Brychta, Geschäftsführerin von Bisnode. Die Bisnode Gruppe mit Hauptsitz in Stockholm beschäftigt 2100 Mitarbeiter in 19 Ländern.

"Erfolgreichste" weibliche Vornamen

Auch die "erfolgreichsten" weiblichen Vornamen in den heimischen Chefetagen hat Bisnode erhoben: Die drei häufigsten weiblichen Vornamen im Top-Management der 10.000 umsatzstärksten, größten und mit einwandfreier Bonität ausgestatteten heimischen Unternehmen waren im Vorjahr Elisabeth, Barbara und Brigitte. Aber auch Andrea, Claudia, Karin, Eva, Birgit, Maria und Sabine finden sich unter den Top-10 der häufigsten weiblichen Vornamen im Management oder im Gesellschafterkreis der Top-Unternehmen Österreichs.