Häuslbauer"Wir vernichten Werte, wenn wir nicht sanieren"

In Österreich werden zu wenige Gebäude saniert und Ziegelhäuser in Städten errichtet, sagt Mike Bucher, Österreich-Chef des Baustoffkonzerns Wienerberger, im Interview. Demnächst erstmals für den Marktführer im Einsatz: Bauroboter.

Mike Bucher, Chef von Wienerberger Österreich, mit einer VR-Brille © Wienerberger

Die Wirtschaft trübt sich ein. Spüren Sie das schon?

MIKE BUCHER: Wir sehen für 2019 keine Abflachung, sondern gehen von einer stabil hohen Nachfrage aus, auch, was den Neubau betrifft. Es ist noch immer so, dass es einen Engpass bei den Fachkräften gibt. Wir spüren, dass Leute deshalb ihre Bauvorhaben aufschieben, und haben von 2018 noch einen Überhang. So könnte auch das Jahr 2020 noch gut werden, aber das ist im Moment schwer einzuschätzen.

