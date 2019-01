Der Machtkampf im OPEC-Land Venezuela treibt auch den Ölpreis an. Der jüngste Treibstoffpreismonitor in Europa sieht Diesel abermals teurer werden.

Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt und damit an den Anstieg vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 61,77 US-Dollar (54,47 Euro). Das waren 68 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 67 Cent auf 53,80 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern sorgt die schwere politische Krise in Venezuela für Auftrieb bei den Ölpreisen. In dem südamerikanischen Mitgliedsland der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) tobt ein heftiger Machtkampf zwischen der Regierung und der Opposition. Am Mittwoch hatte Parlamentschef Juan Guaido sich selbst zum Interimspräsidenten erklärt und damit Staatschef Maduro offen herausgefordert.

Das kostet Sprit in Österreich

Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus veröffentlichte am heutigen Freitag den Treibstoffpreis-Monitor der Europäischen Kommission, bei dem die Treibstoffpreise vom 21. Jänner 2019 europaweit verglichen wurden.

Die durchschnittlichen Treibstoffpreise an der Tankstelle (Bruttopreise inklusive aller Abgaben und Steuern) betragen für Eurosuper 95 in Österreich 1,168 Euro pro Liter und im Durchschnitt aller 28 EU-Staaten 1,338 Euro pro Liter. Der Bruttopreis für Eurosuper liegt damit in Österreich um 17 Cent pro Liter unter dem EU-Durchschnitt. Die Bruttopreise für Dieselkraftstoff betragen in Österreich 1,212 Euro pro Liter und im EU-Schnitt 1,305 Euro pro Liter. Der Bruttopreis für Dieselkraftstoff liegt demnach in Österreich um 9,3 Cent pro Liter unter dem EU-Durchschnitt.

Im Verlauf der letzten Wochen zeigte der Dieselpreis eine Tendenz nach oben. während Benzin geringfügig günstiger wurde.