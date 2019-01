Meister zahlen ihren Abschluss selbst, Bachelors nicht. Jetzt stößt die Wirtschaftskammer eine Diskussion über Ungleichbehandlung in der Bildungsfinanzierung an.

Meisterbrief © Hassler/Kleine Zeitung

Der handwerkliche Meister-Abschluss steht seit Herbst 2018 auch in Österreich auf einer Stufe mit dem Bachelor-Titel: konkret ex aequo auf Stufe 6 eines achtstufigen, europaweitem Kompetenzsystems. Was gleich ist, muss auch auch gleich behandelt werden: Das besagt wiederum der Gleichheitssatz, Artikel 17, in der Verfassung.

Während Meister jedoch ihre Ausbildung weitgehend selbst bezahlen müssen, zahlt für Studierende bis zum Bachelor-Abschluss vorwiegend der Staat.

Attraktivität des Meister-Titels erhöhen

Ist das gleich? Ist das Diskriminierung? Jetzt äußert die Wirtschaftskammer ihre Bedenken und stellt Forderungen. „Wir wollen die Attraktivität des Meister-Titels erhöhen, ohne die andere zu schmälern. Es geht um die Wertigkeit der beruflichen Ausbildung“, sagt der Kärntner Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl. „Und wir sind bestrebt, die gesellschaftliche Akzeptanz von handwerklichen Berufen erhöhen. Die Finanzierung ist ein Teil davon.“

Die Interessensvertretung hat eigenen Angaben zufolge erstmals in Österreich Vergleichszahlen erhoben: 6810 Euro müssen im Schnitt an Kurs- und Prüfungskosten aufgebracht werden, bis ein Facharbeiter seinen Meisterbrief hat. Die berufsbegleitende Ausbildung dauert zwei Semester.

Ein ordentlicher Student „kostet“ dagegen bis zu seinem Bachelor-Abschluss statistisch 102.310 Euro.

Ungleichbehandlung

Die Ungleichbehandlung bei der Finanzierung will die Kammer nicht länger hinnehmen und hat das auch in ihrer „Bildungsstrategie“ verankert. „Das ist kein Neid oder Angriff auf die Universitäten. Es geht nicht darum, dass wir glücklich sind, wenn die anderen auch bezahlen müssen“, betont der steirische Kammerdirektor Josef Herk. Man strebe eine „Diskussion über diese bildungspolitische Diskriminierung“ an. An deren Ende hoffe man auf eine „finanzielle Gleichstellung gleichwertiger Ausbildung“. Ein weiteres Argument: Nur ein Meister könne Fachkräfte ausbilden, die am Arbeitsmarkt dringend gebraucht werden.

Land der Meister

Auch laut Regierungsprogramm soll Österreich wieder ein „Land der Meister“ werden.

In Deutschland erfolgte die Aufwertung übrigens schon vor Jahren. Dort kann mit vielen Meister- und Befähigungsprüfungen auch die Hochschulreife erworben werden.

