Intelligente Maschinen werden mehr und mehr frei arbeiten, sagt TU-Experte Gerald Steinbauer. In der Industrie und zu Hause. Warum er autonome Autos aber nicht so schnell kommen sieht.

Schüler der Bulme Graz-Gösting demonstrieren Lego-Roboter © PIA Automation/Wesiak

"Ich hasse den Begriff Robotik“, wählt Gerald Steinbauer, Professor am Institut für Softwaretechnologie der TU Graz, einen zünftigen Einstieg vor den 400 Beschäftigten der PIA Automation in Grambach. Es ist zur Tradition geworden, dass der steirische Standort der global tätigen Industrie-Gruppe den jährlichen Start seines Fortbildungsangebotes („PIA Academy“) mit hochkarätigen Gästen zelebriert. Dieses Jahr mit Steinbauer: Er wurde 2018 mit einem Team der Technischen Universität Weltmeister in der „RoboCup Logistics League“. 2019 steht in Sydney die Titelverteidigung an.

