Klaus Schierhackl studierte nach dem Abschluss der HTL Mödling Abteiltung. Maschinenbau von 1987 bis 1992 Betriebswirtschaft an der WU Wien. Von 1991 bis 1995 arbeitete er als Assistent am Institut für Transportwirtschaft und absolvierte zwischenzeitlich sein Doktoratsstudium.

Von 1995 bis 1997 war er in der Organisationsentwicklung bei MAN in München tätig, wechselte dann in eine logistikbezogene Unternehmensberatung und wurde 1997 zum Abteilungsleiter Maut bei der Asfinag bestellt. Schierhackl war von 2005 bis 2007 Geschäftsführer der Asfinag Maut Service GmbH. Am 25. Oktober 2007 wurde Dr. Klaus Schierhackl zum Vorstandsdirektor der Asfinag bestellt. Er verantwortet primär die Aufgaben der Finanzierung, des Rechnungswesens und Controllings, das Mautwesen sowie das internationale Geschäft.

Seit Mai 2011 ist Klaus Schierhackl auch Präsident der "Europäischen Vereinigung mautfinanzierter Autobahnen, Brücken und Tunnels (ASECAP)", die die Interessen von mehr als 160 europäischen Autobahnbetreibern aus insgesamt 20 Mitgliedsländern vertritt.