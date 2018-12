Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Weichselbraun

Die Umweltorganisation Greenpeace bewertet regelmäßig, wie umweltfreundlich das Angebot der neun größten österreichischen Supermärkte ist. Wie im Vorjahr wurde Merkur - die Marke gehört zum Rewe-Konzern - "Supermarkt des Jahres".

"Merkur gewinnt aufgrund vieler Bio-Lebensmittel und einer großen Auswahl an veganen Produkten", begründet Greenpeace die Wahl. "Interspar liegt knapp dahinter auf Platz Zwei und überzeugt vor allem mit einem breiten Angebot an gentechnikfrei erzeugten Produkten aus Österreich. Der Tiroler MPreis punktet bei regional produzierten Lebensmitteln und liegt im Jahresvergleich auf dem dritten Platz", so Greenpeace weiter.

Die Organisation untersuchte unter anderem, welche Bio-Produkte angeboten werden, und testete, wie Supermärkte bei Obst und Gemüse, Brot, Kaffee, Plastiksackerln und Frischfleisch abschneiden. Zum Beispiel bietet der heimische Handel mittlerweile mehr Produkte aus gentechnikfreier Fütterung und tierfreundlicherer Haltung an. Auch gegen Wegwerfplastik gebe es gute erste Schritte.

Greenpeace werde die Testreihe auch im kommenden Jahr fortsetzen, kündigte Programmchefin Sophie Lampl an.