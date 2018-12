17,8 Millionen Gigabyte an Daten werden in den Stunden um den Jahreswechsel heuer übertragen. Noch vor zehn Jahren war das ungefähr das Datenvolumen eines ganzen Jahres.

© Fotolia/Antonioguillem - stock.adobe.com

Der kommende Jahreswechsel wird für Österreichs Mobilfunkinfrastruktur die größte Herausforderung seit Bestehen, erklärt das Forum Mobilkommunikation am Donnerstag in einer Aussendung. Denn auf Basis der Entwicklung der letzten Monate rechnet das FMK mit einem mobil übertragenen Datenvolumen von fast 17,8 Millionen Gigabyte in den Stunden rund um den Jahreswechsel. Die größten Datentreiber sind Video-Chats und Video-Messages in den Sozialen Medien.

Österreichs Mobilfunknetze sind in der Lage, Spitzen wie diese zu bewältigen, so das FMK. Die Entwicklung zeige aber auch, "dass die Vorbereitungen für den Ausbau der neuen, deutlich leistungsfähigeren 5G-Technologie rasch vorangetrieben werden müssen".

Noch vor knapp 10 Jahren wurde ein derartiges Daten-Volumen nicht einmal über das ganze Jahr gerechnet erreicht: 2009 betrug das Gesamt-Volumen via Mobilfunk 16,3 Millionen Gigabyte.

Gut zu wissen: Notrufe werden vom Netz erkannt und automatisch priorisiert. Das Absetzen eines Notrufs ist kostenlos und belastet weder Vertragsvolumen noch Prepaidguthaben.