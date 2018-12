Erster Hub für die boomende Gesundheitsindustrie in Graz mit einem Star der High-Tech-Szene und Risikokapitalbranche aus Israel - Yigal Erlich.

© Fotolia

Das Geschäft mit der Gesundheit ist schon jetzt ein Milliardenmarkt in der Steiermark – doch lässt sich in der Humanmedizin, in der Life Science, Bio- und Nanotechnologie noch viel Potenzial heben.

