Über 523.000 Menschen hatten in diesem Jahr in der Steiermark einen Job, ein neuer Rekord. Die Arbeitslosigkeit sank auf das Niveau vor der Finanzkrise. Der Trend setzt sich fort.

© Fotolia/RioPatuca Images

Seit 30 Monaten sinken in der Steiermark Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenquote, 2018 lag sie bei 6,2 Prozent. Und der positive Trend hält an, wie Berechnungen des Wirtschaftsreferats zeigen. 2019 werde die Quote auf 5,9 Prozent sinken. „Unter dem Niveau vor der Finanzkrise“, sagt Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Jenen, die im erwarteten Rückgang des Wirtschaftswachstums eine Bedrohung sehen, richtet er aus: „Man soll nicht jammern“, und: „Wachstum kann nicht immer sehr hoch sein.“

