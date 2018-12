Dienstag und Mittwoch finden entscheidende Verhandlungen für das Ende von Einwegplastik und faire Handelsbedingungen in Brüssel statt. Was Ministerin Elisabeth Köstinger dort erreichen will.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Georg Hochmuth

Ihrem riesigen Ressort (Landwirtschaft, Umwelt, Tourismus und Nachhaltigkeit) ist es geschuldet, dass Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) auch kurz vor Weihnachten die halbe Woche wieder in Brüssel verbringen muss. Auf dem Programm stehen jetzt, wenige Tage vor Ende des österreichischen Ratsvorsitzes, entscheidende Sitzungen. In den sogenannten Trilogen wird versucht, aus unterschiedlichen Positionen von Europäischem Parlament, Kommission und Rat zu einer Einigung zu finden. Eine solche wurde Montagabend in der Frage um die CO2-Obergrenzen von Neuwagen ab 2030 erzielt, am Dienstag steht das angestrebte Ende von Einwegplastik auf der Agenda und am Mittwoch geht es um die fairen Handelsbedingungen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.