© APA/HANS PUNZ

Wichtige Weichenstellung im Vorstand der Österreichischen Post. Der Aufsichtsrat beschloss die Verkleinerung von vier auf drei Vorstandsmitglieder und vereinbarte mit Briefvorstand Walter Hitziger die einvernehmliche Auflösung seines Mandates.

Die Brief- und Paketlogistik werden zusammengeführt, erklärte das Unternehmen in einer Aussendung Montagabend. Hitziger war 14 Jahre für die Post tätig.

Die Agenden von Walter Hitziger werden auf die drei Vorstände verteilt. Generaldirektor Georg Pölzl übernimmt das Geschäftsfeld Filialnetz. Der zukünftige Generaldirektor-Stellvertreter Walter Oblin übernimmt zusätzlich zu seinen bisherigen Agenden die Geschäftsfeldverantwortung für die Division Brief und Werbepost und die dazugehörigen Beteiligungen. Neben der Division Paket und Logistik übernimmt Vorstand Peter Umundum auch die Verantwortung für die Produktion beider Sparten Brief und Paket.

"Das Kerngeschäft Brief ist trotz rückläufiger Briefmengen - auch vor den angestrebten zusätzlichen Synergien - eine hoch profitable Sparte auf robusten Pfeilern und sowohl in seiner Produktstruktur als auch in der Produktion und Logistik ein Vorzeigemodell in Europa", würdigt Pölzl das Erreichte. Mit der Neuverteilung der Geschäftsfelder in einem kleineren Team solle es gelingen, weitere Synergien zu heben, erklärt Edith Hlawati, Vorsitzende des Aufsichtsrates.

Walter Hitziger Foto © Post