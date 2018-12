Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Dezember verdoppelt sich die Zahl der versendeten Pakete bei der Post. © Jürgen Fuchs

Im Dezember verdoppelt sich die Anzahl der versendeten Pakete im Vergleich zu anderen Monaten. Damit die Geschenke noch rechtzeitig kommen, muss man aber Fristen beachten.

Bereits seit Ende Oktober spürt die Post den Anstieg bei den Paketsendungen. In Wien stellt sie im Dezember etwa 116.000 Pakete pro Tag zu. Damit Geschenke noch rechtzeitig vor Weihnachten ankommen, gibt es Fristen. „Pakete aber auch EMS-Briefe und Prio-Briefe innerhalb Österreichs sollten bis Donnerstag, den 20. Dezember, aufgegeben werden. Sendungen ins Ausland entsprechend früher“, sagt Post-Sprecher David Weichselbaum.

Wer innerhalb Europas versendet, muss also schnell sein: Briefe und Pakete in Nicht-Nachbarländer sollten noch heute, Montag, bei der Post abgegeben werden. Geschenke, die zu Weihnachten ins angrenzende Ausland gehen sollen, können auch am Dienstag noch versendet werden.

Wer Geschenke abzuholen hat, bekommt noch einige Extrachancen. „Damit vor Weihnachten noch alle Pakete und Briefe abgeholt werden können, werden alle Filialen am 22. Dezember bis 12.00 Uhr geöffnet haben.“ Wenn nötig, würden auch am 23. noch Pakete zugestellt. Die Postfilialen haben am 24. Dezember ebenfalls bis Mittag geöffnet.

Mehr zum Thema Weihnachtsgeschäft Bei Amazon wird gestreikt: Geschenke in Gefahr