Minus in Österreich Geschäfte bei Vapiano laufen schlechter als erwartet

Eine Prognosesenkung brockt Vapiano den drittgrößten Kursrutsch der Firmengeschichte ein. Die Aktien der deutschen Restaurant-Kette fielen am Mittwoch um bis zu 10 Prozent auf 6,85 Euro. In Österreich machte die Vapiano Restaurant Betriebs- und Beteiligungs GmbH im Jahr 2017 laut FirmenCompass einen Verlust von 1,7 Millionen Euro bei einem Rohergebnis von 19,9 Millionen Euro.

Die Österreich-Betriebsgesellschaft wies zum 31. Dezember 2017 ein negatives Eigenkapital in der Höhe von minus 3,9 Millionen Euro aus. "Die Vapiano SE, Köln hat zugunsten der Gesellschaft am 18. September 2018 eine Rangrücktrittserklärung bis zu einer Höhe von EUR 4.000.000,00 und am 28. Februar 2018 eine unwiderrufliche, harte Patronatserklärung mit Gültigkeit bis die Gesellschaft kein negatives Eigenkapital ausweist und gleichzeitig die URG-Kennzahlen erfüllt, abgegeben", heißt es im Jahresabschluss 2017.

13 Millionen Euro Verlust

Zur deutschen Vapiano SE gehören in Österreich noch die Vapiano Österreich 2018 GmbH, die Walfischgasse 11 "Moulin Rouge" Gastronomie GmbH und die VAP Denmark II GmbH.

Schwache Geschäfte in Europa haben die Restaurantkette Vapiano in den ersten neun Monaten 2018 ausgebremst. Unter dem Strich rutschte die Pizza- und Pastakette in die roten Zahlen. Der bereinigte Verlust belief sich auf 13,2 Millionen Euro, wie Vapiano am Mittwoch in Köln mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Vor allem gestiegene Abschreibungen wegen höherer Investitionen sowie höhere Zinskosten waren die Gründe, was an der Expansion von Vapiano mit neuen Restaurants und Zukäufen lag.

220 Restaurants in 33 Ländern

Das Vapiano-Management hatte bereits am Vorabend seine Ziele für 2018 gesenkt. Nicht zum ersten Mal: Bereits im September hatte die Gesellschaft auch wegen einer Flaute auf dem schwedischen Markt seine Prognose reduziert. Auch im dritten Quartal stand nun ein Verlust.

Von Jänner bis September konnte Vapiano zwar seinen Umsatz dank neuer Restaurants und Übernahmen im Vorjahresvergleich um 15 Prozent auf 271,4 Millionen Euro erhöhen, auf vergleichbarer Fläche gingen die Erlöse aber um 0,3 Prozent zurück. Während es in Deutschland und außerhalb Europas besser lief, blieb Schweden auch nach neun Monaten ein Knackpunkt.

Zum 30. September betreibt das Unternehmen 220 Restaurants in 33 Ländern. Vapiano eröffnete in den ersten neun Monaten weltweit 18 Restaurants. Das Angebot zum Mitnehmen und Liefern nach Hause bietet Vapiano inzwischen an 120 Standorten in 16 Ländern an.