© APA/HERBERT PFARRHOFER

Ein kurzfristig angesetztes Treffen am Montag um 10.00 Uhr galt als Hoffnungsschimmer, dass die Warnstreiks der Eisenbahn-Gewerkschaft noch gestoppt werden könnten. Doch die Weichen im Bahn-KV-Streit stehen weiter auf Streik: Vida-Chefverhandler Roman Hebenstreit und sein Team haben am Montag die um 10 Uhr begonnene Verhandlung eine Dreiviertelstunde später kommentarlos verlassen. vida-Sprecherin Yvonne Heuber sagte zur APA, das "substanziell verbesserte Angebot" der Arbeitgeberseite sei ein "umfangreicher Forderungskatalog".

Die ÖBB bereiten sich darauf vor, den Zugverkehr in ganz Österreich ab 12 Uhr einzustellen. Diese Maßnahme diene der Sicherheit der Fahrgäste, teilten die ÖBB in einer Aussendung mit. Sollte der Streik nicht mehr abgewendet werden, werden im Zeitraum von 12.00 und 14.00 Uhr daher voraussichtlich keine Züge verkehren.

Arbeitgeber-Chefverhandler Thomas Scheiber glaubt dennoch weiter an eine Lösung. Das Aufstehen der Gewerkschaft vom Verhandlungstisch bezeichnete er als "normale Dramaturgie", wie er vor Journalisten in der Wirtschaftskammer-Zentrale in Wien, wo die Verhandlungsrunde stattfindet, sagte. Heuber sprach von einer "Beratungsrunde".

Erste Streiks seit 2003

Zum ersten Mal seit November 2003, also seit 15 Jahren, streiken am daher am heutigen Montag wieder zigtausende Eisenbahner in ganz Österreich. Konkret sollen bei einem Warnstreik von 12 bis 14 Uhr die Züge still stehen.

Aufgerufen zum Warnstreik sind mehr als 40.000 Beschäftigte, wenngleich bei den ÖBB als auch bei der Westbahn offenbar versucht wurde, Druck auf Mitarbeiter auszuüben. Beide Unternehmen sprachen sich strikt gegen die Kampfmaßnahme aus und wollten die negativen Auswirkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich halten. Bis Sonntagnachmittag wurde an die Sozialpartner appelliert, die Verhandlungen fortzusetzen und sich zu einigen.

Auch nach dem Ende des Warnstreiks ist mit teils gravierenden Verspätungen und Beeinträchtigungen zu rechnen.

Hier erhalten Bahnkunden Informationen

Am stärksten betroffen sind naturgemäß die ÖBB. Die Bundesbahnen informieren ihre Kunden auf der eigenen Webseite unter streckeninfo.oebb.at und scotty.at, via Telefon (05 17 17) sowie in den sozialen Medien Facebook und Twitter.

Steiermark

Für die Verbindung Graz und Wien Flughafen wird in dieser Zeit ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zusätzlich sorgen KundenlenkerInnen am Bahnhof Graz für Informationen der Reisenden.

An den Hauptverkehrspunkten sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kundenlenkung und Kundeninformation vor Ort. Wir appellieren dringend an unsere Fahrgäste sich aktiv über unsere Social-Media-Kanäle und unsere Website oebb.at zu informieren. Der ÖBB Kundenservice/die Hotline ist im Zeitraum des Streiks eingeschränkt besetzt.

Zu Ausfällen und Verspätungen wird es auch auf der für Pendler wichtigen Graz-Köflacher-Bahn kommen. Die GKB informiert unter der Telefonnummer (0316) 5987 256, via Email (personenkasse@gkb.at) sowie auf Facebook und Twitter.

Bei der Steiermärkischen Landesbahn, die mit ihren fünf Bahnstrecken in das S-Bahn-Netz eingebunden ist, sind Infos auf der Webseite unter www.stlb.at abrufbar.

Kärnten

Der Stadtverkehr in Villach und Klagenfurt kann in dieser Zeit auch mit ÖBB Tickets benützt werden. In allen Nahverkehrszügen wurde zusätzlich Zugbegleitpersonal für Informationen der Reisenden eingesetzt. In den Bahnhöfen Klagenfurt und Villach bemühen sich KundenlenkerInnen um Fragen unserer Reisenden bestmöglich zu beantworten.

Mögliche Verspätungen beim Verkehrsverbund Kärnten sind unter (0463) 54 618 21 oder www.kaerntner-linien.at abrufbar.

