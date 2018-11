Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die ÖBB haben wegen des Streiks den Zugverkehr eingestellt © APA/ROBERT JAEGER

Ein kurzfristig angesetztes Treffen am Montag um 10.00 Uhr galt als Hoffnungsschimmer, dass die Warnstreiks der Eisenbahn-Gewerkschaft noch gestoppt werden könnten. Der Warnstreik der Gewerkschaft vida war jedoch nach Angaben der Arbeitgeberseite nicht mehr zu stoppen. "Ich muss mit Bedauern feststellen, dass die Streikmaßnahmen nicht mehr aufzuhalten sind", sagte Arbeitgeber-Chefverhandler Thomas Scheiber kurz vor Streikbeginn um 12 Uhr vor Journalisten.

"Es ist uns wider Erwarten nicht gelungen, noch rechtzeitig eine entsprechende Übereinkunft mit der Gewerkschaft abzuschließen", sagte Scheiber. Die neunte Verhandlungsrunde hatte um 10 Uhr begonnen, nur zwei Stunden vor dem geplanten Streikbeginn. "Dass während aufrechter Vertragsverhandlungen Streikmaßnahmen gesetzt werden, haben wir zu akzeptieren", so Scheiber.

Warnstreik trotz laufender Verhandlungen begonnen

ÖBB fahren nicht

Vida-Chefverhandler Roman Hebenstreit und sein Team haben die Verhandlung eine Dreiviertelstunde nach Beginn kommentarlos verlassen und sind seitdem nicht zurückgekehrt. "Sie sind noch im Haus", so Scheiber. Tatsächlich wurde acuh während des Streiks noch weiterverhandelt. Doch kurz nach 13.00 Uhr kam es dann zum Abbruch der Gespräche. Die Gewerkschaft lehnte das am Wochenende nachgebesserte Angebot der Arbeitgeber ab. Bereits am Vormittag wurde kritisiert, dass dieses sich eher wie ein Forderungskatalog lese.

Die ÖBB haben den Zugverkehr in ganz Österreich ab 12 Uhr eingestellt. Diese Maßnahme diene der Sicherheit der Fahrgäste, teilten die ÖBB in einer Aussendung mit. Der Schritt der ÖBB wirkt sich auch auf die Westbahn aus, die den Verkehr ebenfalls bis 14 Uhr einstellt.

Es ist das erste Mal seit November 2003, also seit 15 Jahren, dass zigtausende Eisenbahner in ganz Österreich streiken. Aufgerufen zum Warnstreik sind mehr als 40.000 Beschäftigte, wenngleich bei den ÖBB als auch bei der Westbahn offenbar versucht wurde, Druck auf Mitarbeiter auszuüben. Beide Unternehmen sprachen sich strikt gegen die Kampfmaßnahme aus und wollten die negativen Auswirkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich halten. Bis Sonntagnachmittag wurde an die Sozialpartner appelliert, die Verhandlungen fortzusetzen und sich zu einigen.

Auch nach dem Ende des Warnstreiks ist mit teils gravierenden Verspätungen und Beeinträchtigungen zu rechnen.

ÖBB-Chef kritisiert Streik

Für ÖBB-Chef Andreas Matthä ist es "ein untragbarer Zustand, dass sich trotz der Angebote sowohl Wirtschaftskammer als auch Gewerkschaft offensichtlich nicht annähern können" und "ich kann nicht verstehen, dass man für dieses Angebot streikt". Leidtragende seien die Fahrgäste.

Auch Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) versteht nicht, warum es keine Einigung gegeben hat. Er würde gerne selber am Verhandlungstisch sitzen, sagte er, sei doch eine Einigung möglich. Das Angebot sei aus seiner Sicht sehr gut, für die beamteten Mitarbeiter höher als der Beamten-KV und für die anderen "in der Nähe des Abschlusses der Metaller". Alleine die ÖBB würde dieser Abschluss 80 Millionen Euro kosten. "Der einzige, der einen Grund zum Streiken hätte, ist der Finanzminister", so Hofer. Er habe den Eindruck, dass Hebenstreit auf einem Fußballfeld stehe aber Rugby spiele. Die Bahnkunden, auf deren Rücken der Streit ausgetragen werde, hätten damit wenig Freude.

Streik oder Politik

Matthä wollte sich nicht ausdrücklich dazu äußern, ob aus seiner Sicht Gewerkschafts- und Bahn-Betriebsratschef Roman Hebenstreit den Streik dazu nutze, sich selber zu profilieren. "Jeder Fahrgast kann sich davon heute ein eigenes Bild machen", so der Bahn-Chef und auf die Frage, ob die Gewerkschaft mit dem Streik Oppositionspolitik betreibe: "Wenn man sich die ganze Geschichte dieser Verhandlungen ansieht, kann man sehr gut erkennen, worum es geht."

Matthä wies auch den Vorwurf aus der Gewerkschaft, sein Unternehmen setze Mitarbeiter unter Druck, von sich. Die ÖBB müssten registrieren, wer streikt, selbst die Gewerkschaft empfehle allen Streikenden sich zu registrieren. "Wir wollen nicht, dass die Mitarbeiter unter Druck gesetzt werden. Das werden wir nicht tun, da sorge ich dafür ... wir erwarten das aber auch von den Betriebsräten."

Regierungsparteien verurteilen Streik

Kritik gab es von ÖVP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger: "Hier wird am Rücken der Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer Politik gemacht", schreibt er in einer Aussendung. "Die betroffenen Passagiere, darunter auch viele Schülerinnen und Schüler oder auch ältere Menschen, die sich im Alltag auf die Bahn verlassen, kommen nun unfreiwillig zum Handkuss." Zugleich warf er Hebenstreit politische Profilierung vor: "Die Spitze der Gewerkschaft sollte sich nun die Frage stellen, ob ihr Vertreter Hebenstreit seine Funktion zur persönlichen Profilierung missbraucht."

Auch FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker sieht politische Motive hinter dem Streik: "Als letzter Defibrillator einer dahinsiechenden SPÖ" müsse man wohl noch einmal zeigen, dass noch "Saft in den Batterien" sei, heißt es in seiner Aussendung. "Gewerkschaftsbonze Hebenstreit" wäre auf einer Donnerstagsdemo besser aufgehoben.

GPA-djp steht hinter vida

Unterstützung kam dagegen von der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp). Vorsitzende Barbara Teiber schreibt: "Wir sprechen den streikenden Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern unsere volle Solidarität aus. Niemand streikt um des Streikes Willen. Die Beschäftigten haben sich eine faire und gute Lohnerhöhung verdient. Ein guter Abschluss ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, Branche für Branche für Gerechtigkeit zu sorgen".

Unterstützung kommt auch von Jetzt (Liste Pilz) "Ich habe daher Verständnis für die Streikmaßnahmen der Gewerkschaft vida im Bahnsektor, denn Lohnerhöhungen kommen nun einmal nicht von alleine, sie müssen erkämpft werden", findet Daniela Holzinger, Sozialsprecherin der Liste.

Hier erhalten Bahnkunden Informationen

Am stärksten betroffen sind naturgemäß die ÖBB. Die Bundesbahnen informieren ihre Kunden auf der eigenen Webseite unter streckeninfo.oebb.at und scotty.at, via Telefon (05 17 17) sowie in den sozialen Medien Facebook und Twitter.

Steiermark

Für die Verbindung Graz und Wien Flughafen wird in dieser Zeit ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zusätzlich sorgen KundenlenkerInnen am Bahnhof Graz für Informationen der Reisenden.

An den Hauptverkehrspunkten sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kundenlenkung und Kundeninformation vor Ort. Wir appellieren dringend an unsere Fahrgäste sich aktiv über unsere Social-Media-Kanäle und unsere Website oebb.at zu informieren. Der ÖBB Kundenservice/die Hotline ist im Zeitraum des Streiks eingeschränkt besetzt.

Zu Ausfällen und Verspätungen wird es auch auf der für Pendler wichtigen Graz-Köflacher-Bahn kommen. Die GKB informiert unter der Telefonnummer (0316) 5987 256, via Email (personenkasse@gkb.at) sowie auf Facebook und Twitter.

Bei der Steiermärkischen Landesbahn, die mit ihren fünf Bahnstrecken in das S-Bahn-Netz eingebunden ist, sind Infos auf der Webseite unter www.stlb.at abrufbar.

Kärnten

Der Stadtverkehr in Villach und Klagenfurt kann in dieser Zeit auch mit ÖBB Tickets benützt werden. In allen Nahverkehrszügen wurde zusätzlich Zugbegleitpersonal für Informationen der Reisenden eingesetzt. In den Bahnhöfen Klagenfurt und Villach bemühen sich KundenlenkerInnen um Fragen unserer Reisenden bestmöglich zu beantworten.

Mögliche Verspätungen beim Verkehrsverbund Kärnten sind unter (0463) 54 618 21 oder www.kaerntner-linien.at abrufbar.

Haben Sie sich auf einen möglichen Bahnstreik heute vorbereitet? Letzte Chance, um den geplanten Bahnstreik heute doch noch zu verhindern: Ab 10 Uhr wird noch einmal über den Bahn-KV verhandelt. Ja, wir sind heute auf das Auto umgestiegen. Gefahr ist zu groß,dass wir nachmittags nicht mehr nachhause kommen. Nein, eigentlich nicht. Ich gehe davon aus, dass es zu einer Einigung kommt. Im Notfall nehme ich Wartezeiten in Kauf.