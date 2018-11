Erstmals gibt das Fachkräfteradar Einblick, wie der Bedarf an Arbeitskräften in den Regionen konkret aussieht. Es soll Unternehmen bei der Suche unterstützen. Von der Regierung fordert die Wirtschaft aber mehr. Wie zum Beispiel: mehr qualifizierten Zuzug.

© ehrenberg-bilder - stock.adobe.c

Die Wirtschaft brummt, der Konjunkturmotor läuft also rund in Österreich - obwohl nicht alles eitel Wonne ist. Die bestimmende Sorge der Unternehmer und Unternehmerinnen im Land ist der sich zuspitzende Fachkräftemangel. Viel ist dazu in den letzten Monaten bereits gesagt worden, die eine schnelle Lösung wird es freilich nicht geben. Josef Herk, Präsident der steirischen Wirtschaftskammer, hat dazu sieben Thesen formuliert, die Kleine Zeitung bringt sie hier exklusiv.

