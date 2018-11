Nach den Warnstreiks von Montag bis Mittwoch setzen Gewerkschaft und Metalltechnische Industrie die KV-Verhandlungen am Donnerstag fort.

© APA/Robert Jaeger

Die Metaller starten einen neuen Versuch: Am morgigen Donnerstag um 14.00 Uhr werden die Kollektivvertrags-Verhandlungen zwischen der Metalltechnischen Industrie (FMMI) und den Gewerkschaften fortgesetzt, bestätigten Arbeitgeber und Arbeitnehmer der APA. Damit gehen die Verhandlungen in die sechste Runde.

Christian Knill, Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie: „Es freut uns, dass die Gewerkschaften wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren." Man sei weiterhin zu einem fairen und verantwortungsvollen Abschluss bereit.

Die in den letzten Tagen durchgeführten Warnstreiks und Betriebsversammlungen der Gewerkschaften in Betrieben der Metalltechnischen Industrie sieht der Fachverband kritisch, wie in einer Aussendung noch einmal betont wird.

"Morgen um 14 Uhr gehen wir in die Verhandlungen und hoffen, dass die Arbeitgeber dann ein substanzielles Angebot bringen", so Arbeitnehmerverhandler Rainer Wimmer im Gespräch mit der APA. Die Vorstellungen der Gewerkschaft, wie ein solches Angebot auszusehen habe, haben sich bisher nicht geändert. Vorgeschlagen werden weiterhin eine Lohnerhöhung von fünf Prozent sowie "wichtige Verbesserungen im Rahmenrecht", so Wimmer.