Augenreiben bei Diesel-Fahrern: An einigen steirischen Tankstellen kostet Diesel erstmals seit Jahren wieder mehr als Superbenzin. Dabei ist der Ölpreis zuletzt gesunken.

© AP

Um gut 5,3 Prozent oder 6,7 Cent je Liter hat der Diesel-Preis an Österreichs Tankstellen laut Daten des ÖAMTC seit Anfang Oktober zugelegt. Bei Super lag das Plus bei 1,6 Prozent. Damit hat sich die Preisdifferenz weiter verkleinert. Laut dem aktuellen Treibstoffpreis-Monitor beträgt der durchschnittliche Preis (Bruttopreise inklusive aller Abgaben und Steuern) für Eurosuper 95 in Österreich 1,325 Euro pro Liter. Die Bruttopreise für Dieselkraftstoff liegen hierzulande bei 1,321 Euro pro Liter (zum Vergleich: Vor einem Monat waren es im Schnitt noch bei 1,28 Euro, vor genau einem Jahr bei 1,12 Euro je Liter).