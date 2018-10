Frauen verdienen in Kärnten rund 20 Prozent weniger als männliche Kollegen. Um darauf aufmerksam zu machen, wird kommenden Sonntag, den 21. Oktober, in Kärnten der Eqal Pay Day begangen.

Am Sonntag, den 21. Oktober, wird in Kärnten der Equal Pay Day begangen. Gefeiert wird er nicht: Es ist statistisch gesehen jener Tag, an dem Männer bereits das Einkommen erreicht haben, wofür Frauen noch bis zum 31. Dezember arbeiten müssen. In Kärnten verdienen Frauen um durchschnittlich 19,6 Prozent weniger als Männer. Den höchsten Einkommensunterschied weis mit 27,4 Prozent der Bezirk Spittal/Drau auf.

Das durchschnittliche Jahreseinkommen von Frauen in Vollzeitarbeit in Kärnten beträgt 39.517 Euro. Männer hingegen verdienen jährlich 49.159 Euro. Ergibt für Frauen einen jährliche Einkommens-Nachteil von 9642 Euro, so die ÖGB-Landesfrauenvorsitzende Waltraud Rohrer auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Laut ÖGB-Landesvorsitzendem Hermann Lipitsch braucht es dringend ein kollektivvertragliches Mindesteinkommen von 1700 Euro, um die Einkommensschere zu schließen.

