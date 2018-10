Facebook

Einmal im Jahr stehen die Top-100-Betriebe und die dahinterstehenden Manager und Unternehmer des Landes bei einer eigenen Gala im Rampenlicht. Die 100 größten Unternehmen der Steiermark kommen laut Ranking des Jahresmagazins „Top of Styria“ auf einen Gesamtumsatz von nahezu 30 Milliarden Euro (Basis: Jahresbilanzen 2017) und beschäftigen 142.451 Mitarbeiter.

Der Galaabend stand aber auch im Zeichen erfolgreicher Wirtschaftstreibender, die von einer 300-köpfigen Fachjury zu den diesjährigen Preisträgern gekürt wurden. Aus den Händen von Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk erhielt Othmar Ederer die Auszeichnung für sein Lebenswerk. Er war von 2000 bis 2017 Vorstandschef der Grazer Wechselseitigen – in diesem Zeitraum entwickelte er das Unternehmen von einer regionalen und nationalen Versicherung „zum internationalen Player“, hieß es in der Begründung. Seit Juli 2017 ist Ederer Vorstandsvorsitzender der Grawe Vermögensverwaltung. Der Grazer Wechselseitigen gehört er bereits seit 1984 an.

Das sind die Kategorien-Sieger

In der Kategorie Produktion konnte sich Gerhard Geisswinkler über die markante Trophäe, einen in Stahl gefassten Felsbrocken vom Dachstein, freuen. Als Chef von Siemens in der Steiermark und Kärnten verantwortet er ein Geschäftsvolumen von mehr als 900 Millionen Euro und rund 2600 Beschäftigte. Ebenfalls auf dem „Podium“: Christian Grabner, Finanzvorstand der Knapp AG, sowie Nikolaus Szlavik, Geschäftsführer der ADG Austria Druckguss.

Monika Wieser-Kröpfl triumphierte in der Kategorie „Handel, Dienstleistung, Tourismus“. Die promovierte Musikwissenschaftlerin führt den traditionsreichen Familienbetrieb Kröpfl, der als größter Apfelvermarkter Österreichs jährlich 34.000 Tonnen Äpfel auf den Markt bringt. Dahinter rangieren Eva Poleschinski, international höchst erfolgreiche Designerin, und Franz Möstl, der u. a. hinter der Almenland Stollenkäse GmbH steht, die in einem Stollen des ehemaligen Silberbergwerks von Arzberg serienweise Weltmeisterkäse zur Reife bringt.

Zum innovativsten Unternehmer des Jahres wurde Hermann Stockinger gewählt. Sein Start-up Easelink entwickelte eine völlig neuartige Ladetechnik für Elektroautos, die ohne Steckdosen und Ladekabel auskommt. Zweiter wurde Michael Putz von Bongfish, das Unternehmen zählt mittlerweile zu den wichtigsten europäischen Entwicklern mobiler Spiele. Den dritten Platz teilen sich der iTranslate-Gründer Alexander Marktl und Thomas Rössler, Geschäftsführer von TAC – the assistant company.

