Andritz-Boss Wolfgang Leitner © APA/HANS PUNZ

Der steirische Anlagenbauer Andritz und die lateinamerikanische Arauco haben am Dienstag eine Absichtserklärung zur Lieferung wesentlicher Technologien und Ausrüstungen für die Modernisierung und Erweiterung der Arauco-Zellstoff-Fabrik in Chile unterzeichnet. Der Auftragswert beträgt rund 300 Millionen Euro, erklärte der Technologiekonzern am Dienstag in einer Aussendung.

Für die neue Eukalyptus-Zellstoffproduktionsline mit einer Jahreskapazität von 1,5 Millionen Tonnen wird Andritz den Holzplatz, die Faserlinie, Weißlaugenanlage sowie Verdampfungssystem liefern.