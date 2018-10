Start-up Damit keiner einen Riss an der „Waffel“ hat

Facebook

Wafer-Screener von Bright Red Systems © BRS/KK

Sie sind kreisrund wie Oblaten bzw. quadratisch wie Waffeln, deswegen werden die Grundplatten für elektronische Bauelemente auch Wafer (englisch für Waffel) genannt. Wafer sind fragil und bei einem Durchmesser von bis zu 300 Millimetern kaum einen Millimeter dick. Ihre Herstellung

ist Feinstarbeit, daher werden Wafer auch in Reinräumen

produziert.

Wie bzw. wo kann hier eine effiziente Qualitätskontrolle ansetzen? Wie misst man kleinste Abweichungen in der Herstellung am besten noch während der Produktion? Die Antwort auf diese Fragen gibt ein innovatives Start-up aus Kärnten namens Bright Red Systems GesmbH, auf Deutsch hellrote Systeme. Mit – hellrot leuchtenden – Lasern hilft Bright Red Systems der Elektronikindustrie dabei, die Qualität von Produkten bereits während der Herstellung zu sichern, Fertigungszeiten zu verkürzen und dadurch Ressourcen und Geld zu sparen. Das optische Verfahren hat der 36-jährige Gründer und CEO Thomas Jerman aus St. Egyden bei Velden bereits patentieren lassen. Derzeit läuft ein Projekt mit der heimischen Halbleiterindustrie. Erster Unternehmenssitz von Bright Red Systems war Graz. Derzeit hat das Start-up fünf Mitarbeiter – samt einem Praktikanten.

„Ich will es einfach wissen“, sagt HTL-Absolvent und Diplomingenieur Jerman, der an der TU Graz Elektrotechnik mit Schwerpunkt Informationstechnik studiert und Berufserfahrung als Hard- und Softwareentwickler gesammelt hat.

Thomas Jerman © FURGLER/KK

Wie kam er darauf? „Die Kanten der Wafer sind sehr empfindlich gegenüber mechanischer Beanspruchung. Also habe ich mich gefragt, wie man eine Technologie entwickeln könnte, die Halbleiterherstellern hilft, die Integrität der Waferränder automatisch zu überwachen“, sagt Jerman, der auch Start-up-Botschafter des Silicon Alps Clusters ist. Das Fragen ist sein Unternehmensmotto geworden: „Wer fragt, der führt“, weiß Jerman heute. „Das gilt nicht nur in Gesprächen, sondern auch für Unternehmensgründer.“

Die Messsignale seiner Laser werden automatisch klassifiziert und in Entscheidungen übersetzt. So erkennt das System, ob ein „produktionskritischer Defekt“ vorhanden ist oder nicht.

Die Randdefekt-Inspektion macht der „Wafer Edge Screener“ jedoch nicht nach einem Produktionsschritt, sondern währenddessen. Das spart Ausschuss und Zeit – also Geld. Und es spart Platz, weil die Lösung in existierende Maschinen eingebaut wird. Im Fachjargon spricht man von „Inline“-Qualitätssicherung.

