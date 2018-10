Unternehmen ans Netz„Aufsteigen in Europas digitale Spitzenliga“

Facebook

Andreas Tschas © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb

Mit heutigem Tag holt Andreas Tschas vier Leute ins Kernteam. „Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen rasch Ergebnisse bringen“, sagt der im September bestellte Chef der Digitalisierungsagentur DIA. „Unser Ziel ist klar die Digitalisierung der kleinen und mittleren Unternehmen. Die KMU machen 99,6 Prozent aller österreichischen Unternehmen aus.“ Und die will Tschas in die europäische Spitzenliga hilfreich begleiten.

Dabei legt er die Latte hoch und bemisst sie am DESI-Index. Der Digital Economy and Science Index reiht, wie weit Volkswirtschaften bei Konnektivität (Breitband), Humankapital (digitale Kompetenzen), Internetnutzung, Digitalisierungsgrad der Wirtschaft und digitale öffentliche Dienste entwickelt sind. „Da liegt Österreich derzeit in Europa an elfter Stelle. Ziel ist es, in fünf Jahren in die Top 5 im DESI-Index zu kommen“, so Tschas.

Die DIA baut er im Auftrag von Digitalisierungsministerin Margarethe Schramböck (ÖVP) und Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) auf, die für die Finanzierung aus Steuermitteln sorgen. Eingerichtet wird die DIA bei der Forschungsförderungsgesellschaft FFG. Von der DIA selbst darf man sich kein Geld erwarten. „Wir vergeben keine Förderung.“

