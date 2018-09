Doppelmetropole Klagenfurt-Villach"Wörthersee-Metropole sollte Priorität haben"

Ökonom Christian Helmenstein wurde am Montag als Vorsitzender des Wirtschaftspolitischen Beirates in Kärnten wiedergewählt. Villach und Klagenfurt sollte man als Doppelmetropole positionieren, sagt der 52-Jährige. Und hat weitere konkrete Pläne.

Christian Helmenstein ist Chefökonom der Industriellenvereinigung © RLB/KK

Sie wurden am Montag erneut zum Vorsitzenden des Wirtschaftspolitischen Beirates in Kärnten gewählt. Was wird man von ihm hören?

CHRISTIAN HELMENSTEIN: In Sachen Entbürokratisierung werden wir mit der Wirtschaftsombudsstelle kooperieren. Dann geht es um Strategieentwicklung. Meiner Meinung nach gehört der Fokus auf die Städte Villach und Klagenfurt gelegt. Sie sollten international als – eine – Wörtherseemetropole bzw. als Hochleistungs-Wirtschaftsraum positioniert werden.

