In Althofen hat die Treibacher Industrie AG am Dienstag ein neues Ausbildungszentrum für Lehrlinge eingeweiht: mit Englischunterricht direkt an der Werkbank. Die Investition von 2,5 Millionen Euro soll sich lohnen - und Fachkräfte von morgen hervorbringen.

Karriere mit Lehre: Treibacher-Lehrlinge mit den Vorständen Alexander Bouvier (rechts) und Rainer Schmidtmayer © GERT KÖSTINGER

Die Treibacher Industrie AG in Althofen hat am Dienstag ein neues Lehrlingsausbildungszentrum eröffnet. Ein Geschenk an sich selbst zum 120-jährigen Bestehen des Unternehmens. Als eines der größten Kärntner Industrieunternehmen hat die Treibacher Industrie AG bereits mehr als 1000 Lehrlinge erfolgreich ausgebildet, die mittlerweile auch Führungspositionen besetzen.

Das Land Kärnten finanziert das neue Ausbildungszentrum mit. Wie andere Kärntner Lehrwerkstätten wird auch dieses am Programm „English as a tool“ - Englischunterricht direkt an der Werkbank - teilnehmen. Native Speaker kommen dabei acht Stunden pro Woche in die Lehrwerkstätten und halten dort, direkt angelehnt an den Arbeits- und Lehrprozess, fachspezifischen Sprachunterricht ab.

Treibacher-Vorstandsmitglied Alexander Bouvier betonte, die Ausbildung junger Fachkräfte sei ein jahrzehntelanges Anliegen des Unternehmens. Österreichweit würden 162.000 Fachkräfte gesucht, 60.000 davon alleine in der Industrie. „Eine gute und breite Ausbildung sorgt für die Fachkräfte von morgen. Mehr als 50 Prozent unserer Mitarbeiter haben bei uns auch ihre Lehre absolviert“, so Bouvier. Und: „Die Investition von 2,5 Millionen Euro für die Lehrlingsausbildung ist eine Investition in die Zukunft des Unternehmens." Derzeit werden 54 Lehrlinge im neuen Zentrum ausgebildet.

An der Eröffnung nahmen unter anderem Nationalratsabgeordnete Angelika Kuss-Bergner, Kärntens Technologiereferentin LHStv. Gaby Schaunig, Althofens Bürgermeister Alexander Benedikt, Industriellen-Präsident Timo Springer, Arbeiterkammer-Vizepräsidentin Ursula Heitzer sowie Wirtschaftskammer-Lehrlingsbeauftragter Bernhard Plasounig teil.