Der Baustart ist erfolgt. So wird das Logistikzentrum aussehen. © Ikea/KK

Auch für Ikea werden die Lieferungen nach Hause ein immer größeres Geschäftsfeld: Die Onlinebestellungen steigen. Immer weniger Menschen im innerstädtischen Bereich haben eigene Autos. Der schwedische Möbelriese leistet sich daher jetzt ein Logistikzentrum in Wien. 70 Millionen Euro werden in das Projekt in der Gemeinde Strebersdorf investiert. Schon ab Herbst 2019 sollen von hier aus Ikea-Kunden in ganz Österreich beliefert werden.

Das Gebäude hat eine Nettofläche von 50.000 Quadratmetern (verteilt über zwei Stockwerke) und liegt an der Donauuferautobahn. 75 Mitarbeiter werden dort arbeiten.

Wer online oder in einem Ikea-Einrichtungshaus eine Lieferung

bestellt, bekommt seinen Einkauf künftig innerhalb von 24 Stunden von Strebersdorf aus geliefert. Außerdem ist eine Abholstation integriert, von der aus Kunden online bestellte Ware selbst abholen können.