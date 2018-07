Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lehrberufsausbildung soll weiterentwickelt werden ©

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) will Lehrlingsausbildungen schneller auf den neuesten Stand der Technik bringen. Es könne nicht sein, dass man von der Idee bis zur Ausbildung eines Absolventen neuer Lehrberufe 10 Jahre brauche, erklärte die Ministerin. Aus diesem Grund lud Schramböck am Montag zu einem Gipfel zur Weiterentwicklung der Lehrberufsausbildung.

Dabei wurde mit Experten aus Wirtschaft, Politik und Interessensvertretungen die Zukunft der Lehre diskutiert. In insgesamt fünf Workshops wurden unter anderem Themen wie Digitalisierung und Innovation in der Lehre oder Duale Ausbildung besprochen. Es gehe vor allem darum, die Attraktivität der Lehre zu stärken und neue Zielgruppen, etwa mehr Frauen und Personen über 21 zu erreichen. Dies könne nur gelingen, wenn die Lehre als qualitative und moderne Ausbildung wahrgenommen werde. Es sei kein Ausdruck von Wertschätzung, lediglich eine Lehrlingsentschädigung zu zahlen, wie Schramböck erklärte.

Auch 12-Stunden-Tag gibt Grund zur Sorge

Ergebnisse des Gipfels sollen in weiterer Folge in laufende Arbeiten des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) zum Thema Fachkräftemangel und Lehrlingsausbildung einfließen. Derzeit befinden sich etwa 100.000 Personen in einer Lehrausbildung. Der bundesweite Lehrstellenüberhang, also die Differenz zwischen Bewerbern für eine Lehrstelle und den tatsächlich verfügbaren Stellen, hat im Gegensatz zum Vorjahr um rund 15 Prozentpunkte zugenommen und liegt derzeit bei 7.878 Stellen.

Indes zeigte sich SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid besorgt, wie sich der 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche auf Lehrlinge über 18 Jahre auswirken werden. Demnach würden davon etwa 40.000 Lehrlinge betroffen sein. Dabei insbesondere jene, die sich in der Phase vor der Abschlussprüfung befinden würden. Nach 12 Stunden Arbeit sei Lernen unmöglich, kommentierte Hammerschmid. Sie befürchtet einen Qualitätsverlust für die Lehrlingsausbildung.

WKÖ als starker Partner der Lehrausbildung

"Lehrlinge und Unternehmen ziehen an einem Strang: Die Ausbildungsleistung der Unternehmen sichert den Fachkräftenachwuchs der Zukunft, der Einsatz und das Engagement der Lehrlinge bildet hierfür die Basis. Die WKÖ versteht sich daher als starker Partner, wenn es um die systematische Modernisierung der Lehrberufe geht. Die Digitalisierung ändert nun einige Rahmenbedingungen, nicht aber den Grundsatz einer praxisorientierten, modernen und zeitgemäßen Berufsausbildung", betonte, am Montag, WKÖ-Präsident Harald Mahrer anlässlich des Lehrlingsgipfels der Bundesregierung in Wien. Umso wichtiger sei es, die duale Ausbildung zur "trialen Ausbildung" weiterzuentwickeln, indem der praktische sowie der theoretische Ausbildungsteil der Lehre um digitale Kompetenzen erweitert werden soll. "Die Bundesregierung hat heute unterstrichen, dass es uns gelingen muss, Mitarbeiter und Betriebe für die zukünftige Arbeitswelt zu rüsten und hierfür die passgenauen Instrumente zu entwickeln", so Mahrer. Die WKÖ erarbeitet aktuell ein Bildungsinvestitionspaket, das im Herbst 2018 präsentiert wird und in das ein dreistelliger Millionenbetrag investiert werden soll.

In Hinblick auf die Sicherstellung digitaler Kompetenzen in den Lehrinhalten, wies Mahrer auf die laufende Adaptierung der Lehrberufe hin. Die sich immer rascher wandelnden technologischen Gegebenheiten, aber auch große Themen wie die DSGVO müssten umgehend ihren Platz in den Ausbildungsinhalten finden. Die Anwendung von Lernapps - wie aktuell bei den Gebäudereinigern - und technischen Ausbildungsassistenzen zur Unterstützung der Ausbildungsbetriebe nimmt rasant zu und führt generell zu mehr Ausbildungsqualität. "Datensicherheit, künstliche Intelligenz oder ´Internet der Dinge´ sind nichts Abstraktes, sondern bilden die Grundlage künftiger Geschäftsmodelle. Wenn unsere Lehrlinge in diesen Themen fit sind, mache ich mir um den künftigen Unternehmensstandort Österreich keine Sorgen", unterstrich der WKÖ-Präsident.

"Wunschziel" in der Lehre sei eine deutlich verbesserte Durchlässigkeit - wie sie sich auch im Regierungsprogramm findet. Lehre und Matura sind hier richtungsweisend, aber auch der Umkehrschluss, also Lehre nach Matura müsse leichter möglich sein. Außerdem sollten Meister-, und Befähigungsprüfungen und vergleichbare Qualifikationen als "höhere Berufsbildung" auf tertiärem Niveau sichtbar gemacht werden. "Die Verschränkung der Bildungswege ist ein Erfolgskriterium für den Fachkräftestandort Österreich, die Bildungspfade der WKÖ sind hierfür ein maßgeblicher Ansatz. Klarerweise müssen aber auch die Vorbedingungen stimmen, und leider fehlen vielen Lehrlingen die Grundvoraussetzungen, die sie eigentlich aus der Pflichtschule mitbringen müssten. Das Vorhaben der Bundesregierung, dass Schulpflicht auch eine Bildungspflicht sein muss, ist daher für die Lehrlingsausbildung von größter Wichtigkeit", so Mahrer.

"Die Ausbildungsleistung der Betriebe steigt, wir verzeichnen Zuwächse von rund vier Prozent im ersten Lehrjahr. Jetzt die betriebliche Ausbildung zu stärken ist daher das richtige Signal. Ich begrüße nicht nur die Schwerpunktsetzung der Wirtschaftsministerin in dieser Frage, sondern auch, dass das Erfolgspaket ´duale Ausbildung´ im Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft ein wichtiges Thema sein wird. Denn die Fachkräftesicherung ist eine wesentliche europäische Fragestellung, auf die wir mit der Weiterentwicklung der dualen Ausbildung in einer trialen Ausbildung aus meiner Sicht die richtige Antwort haben", so der WKÖ-Präsident abschließend.