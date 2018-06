In Österreich kursieren gefälschte Mails mit dem Betreff "Steuerrückzahlung". Es handelt sich um einen Betrugsversuch, warnt das Finanzministerium.

Finanzminister Hartwig Löger © APA/ROLAND SCHLAGER

Das Finanzministerium (BMF) warnt vor betrügerischen Emails mit dem Betreff "Ihre Steuerrückzahlung": Sie beinhalten die Information, dass die Empfängerinnen und Empfänger eine Steuerrückerstattung erhalten und zu diesem Zweck ihre Kontoinformationen aktualisieren sollen, erklärt das Ministerium am Donnerstag in einer Aussendung.

So sehen die betrügerischen Mails aus Betreff: Ihre Steuerrückzahlung Steuerverwaltung Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass ein kürzlich erfolgter Versuch einer Rückzahlung auf das bei uns bekannte Konto fehlgeschlagen ist. Bitte melden Sie sich bei Ihrem Steuerrückzahlungsportal an um die Rückzahlung manuell abzuwickeln. Während des Prozesses können Sie die von Ihnen hinterlegten Kontoinformationen zu aktualisieren Zahlungsdatum: 21.Juni 2018

Rechnungsnummer: BMF/09WX0091/AT009

Betrag: EUR1,850.00 EUR HINWEIS: Diese E-Mail gilt as offizieller Abrechnungsbeleg dieser Rückzahlung.

Der im E-Mail enthaltene Link verweist auf eine Webseite im Stil von FinanzOnline, die zur Eingabe von persönlichen Daten und Kontoinformationen auffordert.

Das BMF betont, dass es sich hierbei um einen Internet-Betrugsversuch handelt und sowohl die versendeten E-Mails als auch das darin verlinkte Internetportal Fälschungen darstellen.

Informationen des BMF erfolgen grundsätzlich in Form von Bescheiden und werden per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt. Das BMF fordert Bürgerinnen und Bürger niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf.

Zu dieser Maske leitet der Link im Mail: Vorsicht, Fälschung! Foto © BMF

„Wir haben bereits Maßnahmen gegen diesen Betrugsversuch veranlasst. Der Schutz der Daten der Bürgerinnen und Bürger steht bei uns an erster Stelle“, versichert Finanzminister Hartwig Löger.

Das BMF rät: Wer ein solches Phishing-Mail erhält, kann davon ausgehen, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Betrugsversuch handelt. Man solle keinesfalls den darin enthaltenen Anweisungen folgen, sondern solche Mails am besten sofort löschen.