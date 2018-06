Facebook

Die Preisverleihung in Wien © BMWD/KK

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hat am Donnerstagabend den Staatspreis Unternehmensqualität 2018 an die FunderMax GmbH, die auch Produktionsstandorte in St. Veit/Glan betreibt, verliehen. "Hervorzuheben ist die Art wie das Managementteam in gemeinsamer Verantwortung führt. Und auch innerhalb der Constantia Industriegruppe als Vorbild fungiert", heißt es in der Jurybegründung.

Für die Teilnahme an diesem heuer zum 23. Mal verliehenen Staatspreis unterzogen sich Unternehmen einer intensiven Bewertung durch Experten aus der Praxis.