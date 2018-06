Facebook

Christina Lind ist die Vizechefin des AMS Steiermark © Juergen Fuchs

Die Gesamtarbeitslosigkeit (Arbeitssuchende und Schulungsteilnehmer) in der Steiermark hat sich im Mai um 12,8 Prozent verringert, der positive Trend der Vormonate setzt sich damit fort, wie das Arbeitsmarktservice am Freitag in einer Aussendung erklärte.

Mit 31. Mai waren in der Steiermark exakt 30.013 Personen als arbeitslos vorgemerkt, das sind um 5677 Personen weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Zahl der Schulungsteilnehmer ist mit 8598 Personen (minus 6) fast gleichgeblieben.

Der starke Rückgang der Arbeitslosigkeit zog sich durch alle Altersgruppen, Branchen und Regionen; Männer wie Frauen waren gleichermaßen betroffen.

Die Arbeitslosenquote sank damit um 1,2 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent. Insgesamt befanden sich rund 526.00 Personen in einer unselbständigen Beschäftigung (plus 17.000 Personen, plus 3,3 Prozent). Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen liegt bei 11.173 (plus 47,3 Prozent), dazu kommen 711 offene Lehrstellen.

Mai-Arbeitslosigkeit sinkt deutlich

„Das AMS reagiert mit Ausbildungen und Qualifizierungen auf den Fachkräftemangel“, betont Christina Lind, die stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Steiermark. „Die Lehrlinge von heute sind zudem die Fachkräfte von morgen: Bei einer gemeinsamen Jobbörse mit der Industrie konnten sich in der Vorwoche 400 Jugendliche bei renommierten steirischen Industriebetrieben um offene Lehrstellen bewerben. Am 19. Juni findet eine zweite Veranstaltung in Leoben für die Obersteiermark statt“, setzt Lind fort.

Die Steiermark ist mit diesem deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit wie schon in den letzten Monaten deutlich besser als Gesamtösterreich. In Österreich sank die Arbeitslosigkeit im Mai um 8,9 Prozent.