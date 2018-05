Facebook

Eingangstor des ehemaligen KZ Buchenwald © KK

Das Bekleidungsunternehmen Peek & Cloppenburg hat mit dem NS-Spruch "Jedem das Seine" für Mode geworben. Der Spruch war am vergangenen Wochenende in einem Werbeprospekt für Hemden, Krawatten und Fliegen in Deutschland im Umkreis mehr als 20 Filialen verbreitet worden, bestätigte das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg dem "Spiegel". Der Satz "Jedem das Seine" steht auch am Eingang des ehemaligen, 1937 erbauten NS-Konzentrationslagers Buchenwald und richtete sich dort direkt an die Lagerinsassen - in der Bedeutung von: „Jedem, was er verdient“.

Ursprünglich stammt der Spruch aus der Antike - und beschreibt das Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit. "Suum cuique" geht als Grundsatz auf das antike Griechenland zurück. Auch ein Gedicht von Eduard Mörike aus dem Jahr 1862 trägt den Titel "Jedem das Seine".

Das Unternehmen bedauert sein Vorgehen. Eine Sprecherin nennt die Werbung eine "verbale Ungeschicklichkeit". Zugleich entschuldigte sich die Handelskette dafür, die Gefühle anderer verletzt zu haben. "Dies lag aber in keiner Weise in unserer Absicht".