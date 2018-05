Na, Prost!Brauerei Zwettl gehen die Bierkisten aus

Facebook

Im Lager sind nur noch wenige Kisten © Zwettler Bier

"Wir haben kein Leergut mehr zum Befüllen der Flaschen mit frischem Zwettler Bier! Bitte bringt eure leeren Kisten zurück in die Märkte und Verkaufsstellen ... damit wir den aktuell so großen Bedarf an unserem köstlichen Bier decken können!" Auf Facebook schlägt derzeit die Brauerei Zwettl Alarm, die kein Leergut mehr hat.

Insgesamt seien 550.000 Bierkisten im Umlauf, aber nur noch wenige im Lager. Um den Extremfall eines Lieferstopps zu umgehen, wurde die Facebook-Aktion gestartet. Zwettler an die Kunden: "Bierkisten - dringender Aufruf."