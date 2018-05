Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Wolfgang Hesoun © Ballguide/Wolf

Zügiger in der Umsetzung und größer in der Dimension – wenn es um den Ausbau schneller Internet-Verbindungen (Breitband sowie 5G) in Österreich geht, seien intensivere Anstrengungen nötig, betont Wolfgang Hesoun, Generaldirektor der Siemens AG Österreich.