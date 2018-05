Jobmesse in Graz Tourismus: So kämpfen Betriebe gegen die Mitarbeiterflaute

Noch nie war es so schwierig, Mitarbeiter im Tourismus zu finden. Das AMS veranstaltete dazu seine bisher größte Jobmesse in Graz. 50 Betriebe und 600 Arbeitssuchende kamen.

© Kzenon - Fotolia

Laura Sauan (29) arbeitet seit zehn Jahren als Kellnerin, aber von der Tourismus-Jobmesse in Graz erhofft sie sich mehr als einen Job. „Ich bin ungelernt und möchte gerne eine Ausbildung machen“, sagt die gebürtige Rumänin, die seit sechs Jahren in Österreich lebt. Sie ist eine von rund 600 Arbeitssuchenden, die der Einladung des Arbeitsmarktservice Steiermark folgten. Erstmals in großem Rahmen brachte das AMS gestern in der Messe Graz Unternehmen und Jobsuchende in dieser Branche zusammen. 50 Beherbergungsbetriebe boten 250 Jobs an.

