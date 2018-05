Facebook

Heuer im April sind 45.939 Kraftfahrzeuge neu zum Verkehr zugelassen worden. Das sind um 11,5 Prozent mehr als im April 2017, aber um 1,8 Prozent weniger als im Vormonat März 2018. Die Zahl der Neuzulassungen von Personenkraftwagen nahm im Vergleich zum April 2017 um 5,4 Prozent zu. Der Anteil der Pkw an allen Kfz-Neuzulassungen betrug 69 Prozent, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit.

Neuzulassungen von benzinbetriebenen Pkw nahmen um knapp 26 Prozent zu. Sie hatten damit einen Anteil von 55,4 Prozent am Pkw-Neuzulassungsmarkt. Die Zulassungen von dieselbetriebenen Pkw nahm hingegen um 16 Prozent ab (Anteil: 40 Prozent). Pkw mit Elektroantrieb verzeichneten ein Plus von 34 Prozent (Anteil: 1,7%).

Bei Zweirädern wurden mit einem Plus von 54 Prozent deutlich mehr Motorräder zugelassen. Mofa-Anmeldungen nahmen um 8 Prozent ab.

Der Nutzfahrzeugmarkt verzeichnete mehr Neuzulassungen bei Lastkraftwagen der Klasse N1 (plus 34,8 Prozent), Lkw der Klasse N2 (plus 11,6 Prozent), Lkw Kl. N3 (plus 10,4 Prozent) sowie land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen (plus 9 Prozent). Rückgänge gab es bei Sattelzugfahrzeugen (plus11 Prozent).