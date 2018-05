Der Fernbus-Anbieter führt sieben neue Halte(stellen) in Österreich ein. Etwa in den Bezirksstädten Spittal, Hallein und Oberwart.

Das Flixbus-Netz wird in ganz Europa dichter. © Flixbus/KK

Der deutsche Fernbus-Anbieter Flixbus führt sieben neue Halte in Österreich ein. Diese liegen durchwegs in eher ländlich geprägten Gebieten. So werden mit Beginn des Sommerfahrplanes Flachau und Hallein in Salzburg angefahren, Spittal, Velden, Pörtschach und Krumpendorf in Kärnten sowie Oberwart im Burgenland. Das Netz wird in ganz Europa dichter.

Beispielsweise werden von Österreich die Verbindungen nach Italien, Deutschland und die Schweiz ausgebaut. Auch in der Nacht fahren künftig mehr Fernbusse - etwa von Innsbruck nach Budapest oder Basel.

Im Heimatmarkt Deutschland kontrolliert Flixbus laut einer Analyse des Iges Instituts mittlerweile 94 Prozent des Marktes. Vergangenes Jahr schrieb das Unternehmen erstmals schwarze Zahlen, wie Flixbus-Chef Andre Schwämmlein sagt.

Flixbus-Chef Andre Schwämmlein Foto © Flixbus/KK

Seinen Angaben zufolge hat Flixbus mittlerweile mehr als 100 Millionen Passagiere befördert. Das Unternehmen ist aber auch mit einem eigenen Zugangebot zwischen Stuttgart und Berlin auf der Schiene vertreten.