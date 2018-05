Interview„Die Österreich Werbung hat Effizienzpotenzial“

Facebook

Eine Tourismus-Strategie soll laut Regierungsprogramm bis 2019 stehen. Mit welchen Schwerpunkten?

ELISABETH KÖSTINGER: Das Vorhaben wurde gerade im Ministerrat beschlossen, womit alle Ministerien dazu stehen. Die letzte Tourismus-Strategie wurde vor zehn Jahren erstellt, doch seither hat sich viel verändert. Digitalisierung kam überhaupt nicht vor. Das wird ein Schwerpunkt werden, weil das heute bei jeder Buchung und in jedem Betrieb ein Thema ist.

Jedes Bundesland hat seine eigene Digitalisierungs-Strategie.

Da wird Abstimmung sinnvoll sein. Gemeinsam mit Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck wird es mit der FFG Forschungsprojekte geben und dabei auch zwei Millionen Euro für förderungswürdige Projekte für Digitalisierung im Tourismus.

Sollte die Strategie die Österreich Werbung und Tourismusorganisationen der Bundesländer nicht auch bei der Werbung stärker koordinieren? Da hapert es.

Auch das wird ein Schwerpunkt sein, wie wir mit der Österreich Werbung in Abstimmung mit den Bundesländern und Regionen den Werbeauftritt neu aufstellen. Da müssen wir eine offene Diskussion führen, was gewollt ist. Und wir wollen unterschiedliche Akzente setzen. Zuletzt war der Fokus stark auf den asiatischen Markt gerichtet. Dazu haben wir die Olympischen Spiele in Pyeongchang sowie die jüngste China-Reise gut genutzt. Da müssen wir froh sein, wenn die Leute wissen, wo Österreich liegt.

Ihr Tourimusbudget umfasst 68,3 Millionen Euro. 24,1 Millionen bekommt die ÖW. Zusammen mit anderen Beiträgen hat sie 46 Millionen. Das ist seit zehn Jahren kaum verändert und kann wohl kaum reichen. Die Schweiz setzt allein für ihre Bike-Strategie gerade 26 Millionen Euro ein.

Auch da kann man sicher mit einer gemeinsamen Strategie mehr erreichen. Manche Tourismusregionen wie Tirol und Salzburg haben ein größeres Budget als die ÖW.

Braucht die Österreich Werbung 260 Mitarbeiter?

Natürlich hat die Österreich Werbung Effizienzpotenzial und wir wollen auch stärker Synergien mit den Außenhandelsstellen der Wirtschaftskammer sowie den Botschaften nutzen.

Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Nächtigungsumsätze von 13 auf 10 Prozent haben Sie schon auf den Weg gebracht. Die Umsetzung ab November steht?

Ja, da wird die Senkung wirksam. Die Verkäufe für den Sommer waren ja am Markt.

Im Tourismus warten 90.000 Betriebe und 208.000 Beschäftigte auf Flexibilisierung der Arbeitszeit. Wann gibt es die?

Das ist ein Thema für die gesamte Bundesregierung, der Zeitplan steht noch nicht fest.

Laut Regierungsprogramm sollen Vollzeitarbeitskräfte im Tourismus in der Vor- und Nachsaison 15 bis 20 Stunden beschäftigt werden. Mit AMS-Förderprogramm oder überwälzen Sie das kostenmäßig den Betrieben?

Das wird keinesfalls auf Zwang aufgebaut sein. Das Thema diskutieren wir breit mit Sozialministerin Beate Hartinger-Klein.

Zum Fachkräftemangel kündigen Sie im Regierungsprogramm an, dass Sie einen Mobilitätsbonus einführen wollen, um zum Beispiel Tourismuspersonal leichter von Ostösterreich nach Westösterreich zu bringen.

Das ist ein großes Thema. In Wien haben wir sehr viele Köche, die Arbeit suchen, und zugleich haben wir sehr viele offene Stellen anderswo. Auch das wird Teil der Tourismus-Strategie sein, die Attraktivität für Jobs im Tourismus zu heben.

Als Nachhaltigkeitsministerin sind Sie auch für Landwirtschaft zuständig, die sie stärker mit dem Tourismus verbinden wollen. Es hat aber schon bisher keinen Hotelier daran gehindert, regionale Produkte vom Bauern aufzutischen.

Die Einzigartigkeit und Viel-seitigkeit des Geschmacks in Österreich ist eine Chance, zusätzlich Werbung zu machen. Da beide Ressorts erstmals

in einer Hand sind, kann man noch mehr koordinieren. Das regionale Frühstücksbuffet wird schon gut angenommen. Das hat sehr viel Potenzial.

