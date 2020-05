Facebook

12,5 Kilo wiegt ein Goldbarren. © APA/GÜNTER GRANITZER

Ein Treffen ist auch in Zeiten größter Krisen fix, wirkt wie ein Anker der Sicherheit im Ozean grassierender Unsicherheiten. Zwei Mal an jedem Börsentag, um halb elf Uhr vormittags und Punkt drei Uhr am Nachmittag – so regelmäßig wie der Sonnenauf- und -untergang –, schließt sich eine exklusive Runde in London kurz, um den internationalen Referenzwert für Goldgeschäfte zu bestimmen.