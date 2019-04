Agenda Was die Wirtschaft in den nächsten Tagen bewegt

Spannende Daten zur Konjunkturentwicklung, ein neues Forschungslabor in Graz, ein Hightech-Werk in Kindberg und das Digital-Spektakel "4Gamechangers" in Wien - was die nächsten Tage wirtschaftlich bereithalten.

© (c) ty - stock.adobe.com

Bilanzen, Prognosen, Vorentscheidungen und zukunftsweisende Eröffnungen - die nächsten Tage versprechen zahlreiche spannende wirtschaftliche Entwicklungen - von lokal bis global. Ein Überblick.

Der Wochenauftakt steht im Zeichen der Konjunktur. Am Montag legt die Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer mit neuen Daten zur Stimmung in den heimischen Industriebetrieben vor. Bundessparten-Obmann Siegfried Menz und Geschäftsführer Andreas Mörk werden dabei nicht nur das Jahr 2018 Revue passieren lassen, sondern auch einen Ausblick zu den Geschäftserwartungen der Unternehmen liefern. Nur einen Tag danach folgt dann die Bundessparte Gewerbe und Handwerk: Spartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster wird auf Basis von aktuellen Erhebungen der KMU-Forschung Austria neben der aktuellen Konjunktursituation auch die Auswirkungen des Fachkräftemangels in den einzelnen Branchen erörtern.

Forschungslabor & Zinstristesse

Der Dienstag dürfte aber auch in Graz sehr interessant werden. Das Kompetenzzentrum "Virtuelles Fahrzeug" wird auf den Inffeldgründen der TU Graz das sogenannte "DRIVE.LAB" offiziell eröffnen. Das Ziel dieser hoch innovativen Entwicklungs- und Forschungsplattform ist es, "das Zusammenspiel von Mensch und automatisiertem Fahren zu optimieren", wie betont wird. Im Zentrum stehe mit dem „Human Centered Driving Simulator“, ein neuartig konzipierter Fahrsimulator. Dieser untersucht die Wechselwirkungen zwischen Fahrer, Insassen, Fahrzeugen und Verkehrsteilnehmern. Automatisierte Fahrzeuge sollen so möglichst nahe an menschliche Verhaltens- und Reaktionsmuster angenähert werden. Das soll die Sicherheit und die Zuverlässigkeit erhöhen.

Am Mittwoch sind - einmal mehr - alle Augen der europäischen Finanzwelt nach Frankfurt gerichtet. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hält dort ihre zinspolitische Sitzung ab. Mittlerweile wird die "Zinswende", also eine Abkehr von der seit März 2016 anhaltenden Nullzinspolitik nicht vor dem jahr 2020 erwartet, dennoch werden die Ausführungen von EZB-Chef Mario Draghi, der ja im Oktober nach acht Jahren als Präsident der Notenbank abtreten wird, genauestens verfolgt. Im Fokus steht dabei insbesondere die konjunkturelle Entwicklung im Euro-Raum. EZB-Ratsmitglied Klaas Knot hatte zuletzt vor übertriebenem Konjunkturpessimismus gewarnt. "Wir sollten die aktuelle Situation nicht dramatisieren", sagte er dem "Handelsblatt". Der niederländische Notenbankchef äußerte die Erwartung, dass "die Wirtschaft in der Eurozone im zweiten Halbjahr wieder Tempo aufnimmt". Bei ihrer vergangenen Zinssitzung im März hat sich der Rat auch intensiv mit den möglichen Nebenwirkungen der lang anhaltenden Ultratiefzinsen für Finanzinstitute auseinandergesetzt.

In der Steiermark gehen am Mittwoch die seit 28. März laufenden Arbeiterkammer-Wahlen zu Ende.

Steirer starten mit neuem Werk durch

Im Mürztal steht am Donnerstag die Eröffnung des neuen Werks des Luftfahrt-Spezialisten Hilitech auf dem Programm. Das hoch spezialisierte Unternehmen, das die leichtesten Kabinensysteme für Business Jets entwickelt und fertigt, hat in Kindberg auf 2000 Quadratmetern eine Fertigung für mehr als 100 Beschäftigte hochgezogen. Es geht vor allem Faserverbund-Leichtbaukomponenten für die internationale Luftfahrtindustrie.

In Wien geht die Hauptversammlung der Post AG über die Bühne, möglicherweise gibt es bereits zuvor einen "Durchbruch" bei der langwierigen und mit Rückschlägen behafteten Suche nach einem Bank-Partner. Zuletzt wurde ja spekuliert, dass die Tochter der Grawe-Bankengruppe, Brüll Kallmus, dabei eine Rolle spielen könnte.

Tummelplatz für Gründer, Top-Manager und Spitzenpolitik

So etwas wie das Highlight der kommenden Woche ist das Digitalfestival "4Gamechangers", das von Dienstag bis Donnerstag in der Marxhalle Wien auf dem Programm steht. Im Vorjahr zählten die Veranstalter rund um das Team der TV-Gruppe „ProSiebenSat.1 Puls4“ 12.000 Besucher. Heuer soll alles noch ein Stück größer werden, als Motto dient „Europe meets Asia“. Neben Ray Kurzweil, führender Experte im Bereich der künstlichen Intelligenz, werden u. a. auch die Bestsellerautorin Jung Chang oder Sarah Chen auftreten. Letztere steht hinter einem milliardenschweren Fonds, der Projekte forciert, die von weiblichen Führungskräften getragen werden. Ebenfalls in Wien zugegen sein wird im April Sahar Hashemi. Die Mitgründerin der Kaffeehauskette Coffee Republic zählt heute zu den einflussreichsten Unternehmerinnen Großbritanniens.

Zudem sorgen auch Deutschlands Ex-Kanzler Gerhard Schröder oder der Investor und Abenteurer Jim Rogers für Internationalität. Stark vertreten werden – neben Kanzler Sebastian Kurz und Bundespräsident Alexander Van der Bellen – auch heimische Manager sein: Neben IV-Präsident Georg Kapsch, Telekom-CEO Thomas Arnoldner oder Börse-Boss Christoph Boschan wird auch Infineon-Chefin Sabine Herlitschka am Festival sprechen.

