Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) © Gerry Frank Photography 2018

Von welchem Beruf haben Sie als Kind geträumt?

Ich habe erst spät angefangen, mich mit dem Thema Beruf zu beschäftigen. Als Kind war ich viel zu sehr damit beschäftigt, Kind zu sein (lacht).



Was haben die Lehrer über Sie gesagt?

Ich war sehr lebhaft und bestimmt nicht immer die bravste Schülerin. Freundschaften hatten in dem Alter vermutlich eine höhere Priorität als das Lernen an sich. Ehrgeiz entwickelte ich mehr im Sport als in klassischen Lernfächern.



Auf welche außerschulische Leistung sind Sie heute noch stolz?

Auf meine sportlichen Erfolge oder die Unterstützung von Menschen, denen es nicht so gut ging.

Zur Person Katharina Schneider ist Miteigentümerin der Schneider Holding und Geschäftsführerin der MediaShop Gmbh.

Die Unternehmensgruppe ist weltweit mit sieben Standorten und 300 Mitarbeitern erfolgreich.

Als Investorin tritt Schneider dienstags um 20.15 in „2 Minuten 2 Millionen“ auf Puls 4 auf.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Meine Eltern haben mich immer unterstützt. Förderer als solches gab es kaum. Ich hatte immer einen sehr starken eigenen Antrieb und war im Finden von Lösungen schon sehr früh sehr talentiert.Das ist wie alles mit der steigenden Lebenserfahrung gewachsen. Heute bin ich überzeugt, dass eigentlich jeder Mensch Leader werden sollte – nämlich Leader seines eigenen Lebens.Ich versuche immer, mir mein eigenes Bild zu machen. Es gibt dabei aber viele Menschen in meinem Umfeld, deren Meinung ich gerne höre.Das müssen Sie meine Mitarbeiter fragen (lacht). Ich denke, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, denn letztendlich geht es um die gemeinsamen Ziele und Aufgaben, an denen wir Hand in Hand arbeiten. Jede Meinung oder Idee ist dabei gleich viel wert.