Datenanlysen, Geschäftsanalysen, Sharepoint-Lösungen und seit kurzem auch Cyber Security zählen zu den Spezialgebieten von Imendo im Klagenfurter Lakesidepark. Das Kärntner IT-Unternehmen, das 2010 von Jörg Kerschbaumer gegründet wurde und auch eine Niederlassung in Wien hat, ist auf der Überholspur. Erst vor Kurzem wurden aufgrund der guten Entwicklung des international tätigen Unternehmens die Büroflächen in Klagenfurt verdreifacht. In Wien wurde der Standort schon im Vorjahr erweitert. Auch die Anzahl der Mitarbeiter ist kräftig gewachsen. „Derzeit sind es 90, doch wir haben viele Stellen ausgeschrieben und 120 wären das Ziel“, sagt Jörg Kerschbaumer, der CEO von Imendo. Gesucht werden vor allem Informatiker. Doch es sei schwierig, die Stellen zu besetzen, sagt Jörg Kerschbaumer, der Doktor der Angewandten Informatik ist.