Die Seilbahn „Skyway Monte Bianco“ gilt als Meisterwerk der Technik. Wohl zu Recht, denn sie führt in zwei Etappen bis auf 3466 Meter des Mont Blanc, mit 4810 Meter der höchste Gipfel der Alpen. Eine stolze Referenz nicht nur für den Erbauer Doppelmayr, sondern auch für Wienerberger. In den Seilbahnstationen wurden spezielle Ziegel des österreichischen Konzerns verbaut, einerseits, weil ihre Eigenschaften zu den klimatischen Bedingungen passen, andererseits, weil sie sich für den Transport in die große Höhe eigneten.