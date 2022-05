ÖNORM, DIN, EN, ISO, ANSI. Diese Abkürzungen informieren Konsumenten über Zusatzstoffe in Lebensmittel, sorgen dafür, dass das Druckerpapier in den Drucker passt oder regeln, wie dick eine Wärmedämmung für ein Passivhaus sein muss. Ebenso garantieren sie, dass der Treibstoff von Tankstelle zu Tankstelle stets die gleiche Qualität hat. Es gibt nahezu keinen Lebensbereich, in dem es keine standardisierten Produkte gibt.