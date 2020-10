97 Rechenzentren betreibt der IT-Dienstleister Anexia mit Sitz in Kärnten weltweit. In der Pandemie steigt nicht nur das Datenvolumen stark, auch der Aufwand

Alexander Windbichler © Peter Just

Verdoppelt, ja teilweise verzehnfacht haben sich die Datenvolumina, die im Frühjahr während des Lockdowns über die Server von Anexia liefen. Auch jetzt sind die Server-Kapazitäten um gut ein Viertel höher als vor dem Lockdown. Als Anbieter von IT- und Cloud-Services gilt Anexia mit Sitz in Klagenfurt als Europas Antwort auf Google und Amazon. Weltweit vertrauen Unternehmen auf die Kärntner – von der Lufthansa über BMW bis zu McDonald’s lagern weltweit Konzerne zumindest Teile ihrer IT an Anexia aus.