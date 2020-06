Facebook

Verknappung lebenswichtiger Medikamente und gehorteter Schutzkleidung, stillstehende Werke wegen gekappter Lieferketten, Abhängigkeit von Schlüsselindustrien durch Protektionismus von China bis USA. „Die Coronakrise zeigt, wie fragil unser globales Wirtschaftssystem derzeit ist. In den letzten Jahrzehnten haben wir alles auf Effizienz getrimmt. Insbesondere die internationalen Wertschöpfungsketten sind rein auf Kostenreduktion ausgerichtet und in Krisen daher besonders anfällig und fragil“, sagt der Osttiroler Vordenker René Schmidpeter, der vor der viel zitierten Rückkehr zur Normalität warnt: „Die aktuelle Krise zeigt die immer größer werdenden Risiken einer asymmetrischen globalen Entwicklung auf. In einer Welt, in welcher die Wirtschaft immer internationaler wird und die regionalen Unterschiede immer größer werden. Es ist daher irritierend, wie viel Energie wir derzeit vergeuden, um zu versuchen, nach der Krise wieder zum Alten zurückzukehren. Die alten Strukturen haben schon vor der Krise erhebliche Verschleißerscheinungen gezeigt und sind auch gar nicht mehr wieder herstellbar“, so der Wirtschaftsprofessor an der Cologne Business School. Daher gehe es jetzt „nicht mehr um die globale Verbreitung der alten Handlungsmuster, sondern um eine regional individuelle Strukturanpassung für eine neue nachhaltige Globalität“.