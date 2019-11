Am Coding Campus: Ab Februar startet Ausbildung für talentierte Kärntner zum Softwareentwickler.

in Klagenfurt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Johannes Eder, Lorenz Edtmayer und Maximilian Nimmervoll starten im Februar mit der Coding School Wörthersee © Johannes Eder, Lorenz Edtmayer und Maximilian Nimmervoll starten im Februar mit der Coding School Wörthersee KK

Seit vielen Jahren beklagen Unternehmen den Mangel an Softwareentwicklern. Kaum eine Branche, die nicht händeringend auf der Suche nach „Codern“ ist. Das Fehlen solcher Experten zu beklagen, ist das eine, die Herausforderung anzunehmen und vom Problembewunderer zum Problemlöser zu werden, etwas ganz anderes: Johannes Eder, Geschäftsführer und Eigentümer der Humanomed-Gruppe, und die beiden Eigentümer der Diamir Holding – der Kärntner Maximilian Nimmervoll sowie Lorenz Edtmayer – wollten sich nicht mehr länger damit begnügen, zu jammern. Sie entschlossen sich, eine Coding-School zu gründen. Die Diamir Holding ist die Mutter einer ganzen Reihe von Digitalunternehmen mit Sitz in Wien, welche die beiden hoch innovativen Gründer binnen weniger Jahre gründeten – etwa Tailored Apps oder Web & Söhne. In Summe beschäftigen Edtmayer und Nimmervoll bereits 110 Mitarbeiter.