Humanomed IT Solutions gewinnt mit wegweisender Software „Ebody“ Kärntner Innovations- und Forschungspreis. Nun nimmt Johannes Eder neue Märkte ins Visier.

© Markus Traussnig

Das bereits mit einem Staatspreis prämierte Krankenhausinformationssystem „Ebody“ ist derzeit der Goldstandard für die vernetzte digitale Betreuung von Patienten. Entstanden in Kärnten: Humanomed, seit über 40 Jahren Betreiber führender Gesundheitseinrichtungen in Klagenfurt, Villach, Althofen und Bad Bleiberg betreibt seit über 20 Jahren eine eigene, hoch spezialisierte IT-Firma: Humanomed IT Solutions GmbH beschäftigt mittlerweile schon 40 Mitarbeiter. Die auf Spitalssoftware spezialisierte IT-Schmiede steht hinter dem Erfolgsprodukt „Ebody“. Das „Geheimnis“ des Programms: Es wurde um rund zehn Millionen Euro über Jahre auf der grünen Wiese entwickelt, Althergebrachtes wurde dafür über Bord geworden, das Ziel verfolgt, ohne mit Tradiertem Kompromisse zu schließen.