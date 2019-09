Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Solarkraftwerk in Italien © KK

Zum Zehn-Jahr-Jubiläum im November beschenkt sich die Klagenfurter PV Invest selbst – und das gleich mehrfach: mit einem Kleinwasserkraftwerk in Nordmazedonien (knapp fünf Millionen Euro) sowie Projekten in Ungarn und Serbien, dem elften Land, in dem PV Invest mit eigenen Kraftwerken vertreten sein wird. Die im Klagenfurter Lakeside Park beheimateten Alternativenergie-Spezialisten produzieren bereits in Österreich, Slowenien und Italien sowie Ungarn, Rumänien, Deutschland, Bulgarien, Frankreich und dem Iran Strom.