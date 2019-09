Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Energetica-CEO Rene Battistutti © Fleischhauer

Für René Battistutti (45) geht ein „Lebenstraum“ in Erfüllung: Seine Energetica Industries startete kürzlich die Fertigung von Solarmodulen in Liebenfels, der größten Solarfabrik Europas, hochgezogen in nur zwölf Monaten auf dem früheren Hasslacher-Gelände. „Ich wollte immer einen Beitrag leisten, damit das Klima in Europa besser wird. Es ist wunderschön zu sehen, dass uns das gelingt“, sagt Battistutti, der vor 24 Jahren als Ein-Mann-Betrieb startete und schon bald 100 Mitarbeiter beschäftigen will. Derzeit sind es etwa 50, „jede Woche wird zusätzliches Personal eingestellt“, so der Energetica-CEO. „Operatoren bekommt man eher als Fachpersonal.“